Kommentar: Euphorie muss geschürt werden

Thomas Geisel hat immer wieder betont, welche Chancen der Grand Départ in der Außendarstellung für Düsseldorf bietet. Millionen (Radsportfans) an den Fernsehbildschirmen rund um den Globus werden den Blick an diesen Tagen im Sommer auf die Stadt richten.

Nur: Schöne Gebäude, Kultur, der Rhein, eine perfekte Organisation, all das wird nicht reichen, damit die Welt erkennt, was für eine tolle Stadt Düsseldorf ist. Ohne begeisternde Menschen an der Strecke, die ein gewisses Maß an Lebensfreude versprühen, wird die Millioneninvestition in die Tour zum Boomerang. Und das gilt besonders für die zweite Etappe, die zum Teil entlang von Straßen führt, an denen nur wenig oder gar keine Menschen wohnen. Die Bürger zu motivieren, sich zu zeigen, wird in den nächsten Monaten zur Herkulesaufgabe.

marc.ingel@rheinische-post.de

Quelle: RP