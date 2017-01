Düsseldorf: Ex-Sparkassenvorstand Andreas Großmann - der perfekte Feind?

Andreas Goßmann ist ehemaliger Sparkassenvorstand, Vorsitzender eines Bürgervereins in Ludenberg und gegen die Ansiedlung von Flüchtlingen in der Bergischen Kaserne. Für manche ist er deshalb zum Hassobjekt geworden. Zu Recht? Von Torsten Thissen

Als Miriam Koch im Dezember die Anlage in der Bergischen Kaserne vorstellte, in der mehr als 300 Flüchtlinge vorläufig unterkommen sollen, war Andreas Goßmann natürlich da. Schon eine Woche zuvor hatte er sich heimlich auf das Gelände begeben, um zu sehen, was denn hier entsteht.

Goßmann sah sich aber noch einmal alles genau an, stellte höflich Fragen, die Miriam Koch sichtlich nervten und veröffentlichte ein paar Stunden später eine Pressemitteilung: "Es ist Bürgern nicht zu vermitteln, dass drei Millionen Euro Steuergeld für ein weiteres Provisorium am Stadtrand ausgegeben wurden. Es ist aber auch den Flüchtlingen nicht zuzumuten, in Leichtbauhallen an den Stadtrand abgeschoben zu werden."

Ein Armutszeugnis nennt Goßmann die Leichtbauhallen an der Bergischen Kaserne. Für Düsseldorf, für Miriam Koch und vor allem für den Oberbürgermeister Thomas Geisel, denn während Städte wie Essen sich freuen, keine Leichtbauhallen und Provisorien mehr zu benötigen, lässt das reiche Düsseldorf die Menschen auf unbestimmte Zeit in fragwürdigen Unterkünften leben, die für viel Geld angemietet werden müssen. Miriam Koch selbst bezeichnet die Unterkünfte als "Notlösung". "Die Zeit der Notlösungen müsste eigentlich vorbei sein", sagt Goßmann. "In Düsseldorf liegen die Dinge nun einmal anders als in Essen, hier ist der Wohnraum deutlich knapper", sagt die Flüchtlingsbeauftragte.

Nun machen es sich einige Menschen sehr leicht und tun Goßmann als einen Vertreter jener Sorte Mensch ab, die ebenfalls an jenem Tag bei der Besichtigung der Unterkunft da war. Reiche Leute, die im Pelzmantel umherliefen, Frau Koch der Lüge bezichtigten, Streit suchten und sich während des Rundgangs abfällig über die Flüchtlinge äußerten, indem sie unterstellten, ihnen läge mehr an Handys und Fernsehern als an der Ausbildung ihrer Kinder.

Goßmann tickt nicht so, er ist kein Rassist, er ist auch nicht fremdenfeindlich, ihn treibt auch keine Angst vor Moslems, er fürchtet keine sexuellen Übergriffe. Er denkt, dass die Art der Unterbringung, eigentlich die gesamte Flüchtlingspolitik, eine gigantische Verschwendung von Ressourcen ist. Dass ihm Fremdenfeindlichkeit unterstellt wird, nicht ohne auf seinen vermeintlichen Reichtum und den seiner Nachbarn hinzuweisen, findet er schäbig.

Goßmann hat den Bürgerverein "Bergisches Viertel" gegründet und ist dessen 1. Vorsitzender. Den Namen hat er von der Bergischen Kaserne abgeleitet, es gibt eigentlich kein Bergisches Viertel, aber weil der Name eben so eingängig ist, bleibt er hängen. Der Verein sieht sich als Sprachrohr eines nicht näher umrissenes Gebietes in Ludenberg, Knittkuhl und Hubbelrath. Manche bezeichnen die Gegend abfällig als "Millionärshügel". Goßmann sagt, es gebe viele Menschen in seiner Nachbarschaft, die durchaus bedürftig seien, die in bescheidenen oder eben bürgerlichen Verhältnissen lebten.

Für seine unmittelbare Nachbarschaft trifft das wiederum sicher nicht zu. Goßmann und sein Verein unterstützen Flüchtlinge bei Behördengängen, bei Formularen, bei der Eingliederung, sie besorgen Geschenke für die Kinder, und er selbst kümmert sich etwa viermal in der Woche um eine Familie. Goßmann bringt den Menschen bei, "wie sie in einer Hochleistungsgesellschaft wie der unseren zurechtkommen", sagt er. Und die Flüchtlinge müssen liefern. "Fordern" ist ein Schlüsselwort für Goßmann. Er will etwas sehen für sein Engagement, da unterscheidet sich seine Sichtweise radikal von der anderer Ehrenamtler. Er hält die Abschiebung von Flüchtlingen nach Afghanistan für "falsch und zynisch", stattdessen hätte er lieber, dass man die Menschen, die sowieso keine Aussicht auf eine Anerkennung haben, schnell abschiebt. Dass man auf die, die nicht im Goßmannschen Sinne Fortschritte machen, größeren Druck ausübt. Für Goßmann ist die Sache klar.

Es ist nicht leicht mit Andreas Goßmann. Er ist eben auch einer dieser Menschen, die vollkommen davon überzeugt sind, dass sie recht haben. Und dass jeder, der eben nicht ihrer Meinung ist, entweder dumm ist oder unlautere Motive verbirgt. Goßmann ist kein Mensch, der sich in eine Debatte einschaltet, er reißt sie an sich, übernimmt sie.

Die meisten, die ihn aus seiner Zeit als Vorstand der Düsseldorfer Stadtsparkasse kennen, bescheinigen ihm Intelligenz und Eloquenz; es ist das Beste, was sie über ihn sagen. Viele sind der Meinung, dass Goßmann mindestens eine Mitschuld am Sparkassenstreit trägt. Er gehörte einst zu Geisels Vertrauten, traf sich in illustrer Runde mit dem SPD-Mann in dessen Wohnung, die beiden bezeichneten sich als Freunde. Manch einer mutmaßt, dass Goßmann den OB erst auf die Idee gebracht habe, 26 Millionen Euro als Gewinnausschüttung von der Sparkasse zu fordern. Der Streit führte schließlich dazu, dass der Vertrag von Sparkassen-Chef Arndt Hallmann, dem Goßmann in einem internen Machtkampf um die Führung des Kreditinstituts vor drei Jahren unterlegen war, nicht verlängert wurde.

Goßmann und Geisel sind keine Freunde mehr. Das soll zum einen daran gelegen haben, dass Geisel die Ratschläge von Goßmann nicht alle angenommen habe, zum anderen soll Geisel auch nicht immer empfänglich für Ratschläge sein. Beobachter waren nicht überrascht ob des Zerwürfnisses.

In dem außergewöhnlich großen Haus von Andreas Goßmann in bester Lage Ludenbergs hängen außergewöhnlich viele Bilder von ihm selbst an den Wänden. Sie zeigen ihn manchmal auch mit seiner Frau vor Naturkulissen, die meisten sind Schnappschüsse aus dem Urlaub. Ein Foto allerdings steht in exponierter Lage auf dem antiken Sekretär im Wohnzimmer, so dass man es von jeder Position im Raum aus betrachten kann: Es zeigt Goßmann neben der ehemaligen Premierministerin des Vereinigten Königreiches Margaret Thatcher.

