Explosion in Reihenhaus bei Lackierarbeiten

Schwer verletzt wurde der Mieter in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden liegt bei 200.000 Euro. Von Nicole Kampe

Bei Lackierarbeiten im Keller eines Reihenhauses am Wittlaerer Weg ist es gestern Mittag zu einer heftigen Explosion gekommen. Mit schweren Verbrennungen an Händen und Gesicht ist der 56 Jahre alte Mieter des Hauses in eine Spezialklinik nach Duisburg gebracht worden, Lebensgefahr konnte beim Abtransport des Patienten nicht ausgeschlossen werden. Durch die Detonation wurde das zweieinhalbgeschossige Reihenhaus stark beschädigt. Türen wurden aus den Angeln gehoben, Fenster barsten. Ein Großteil der Dachziegel lag verstreut auf dem Dach, weil sich der komplette Dachstuhl des Mittelhauses aufgrund des hohen Drucks der Verpuffung kurzzeitig angehoben hatte. Auf 200.000 Euro schätzt die Feuerwehr den Sachschaden, das Haus ist nicht mehr bewohnbar. "Die direkten Nachbarhäuser sollen derzeit leerstehen", sagt Feuerwehrsprecher Christopher Schuster, die übrigen Einheiten des Reihenhauses seien von der Explosion nicht beschädigt worden.

Zwei Stunden lang waren 41 Kollegen von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz, kurz nach der ersten Alarmierung eines Anwohners des Wittlaerer Wegs kamen die Einsatzkräfte der Feuerwachen Flughafenstraße und Münsterstraße in Lichtenbroich an. Die ebenfalls alarmierten Mitarbeiter der Stadtwerke Düsseldorf trennten das Haus von der Gasversorgung. Wie es genau zur Explosion kam, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Quelle: RP