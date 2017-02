"Kö-Treiben": Fahrzeugsperren schützen Jecke auf der Kö

Tausende Jecke haben sich am Sonntag auf der Kö versammelt, um Karneval zu feiern. Die Zufahrten zur Einkaufsstraße werden durch Fahrzeugsperren geschützt.

In diesem Jahr sind beim Karneval in Düsseldorf so viele Polizisten im Einsatz wie noch nie zuvor. 2000 Beamte sichern allein am Montag die Narrenfreiheit. Auch am Sonntag sind bei kleineren Zügen zahlreiche Beamte im Einsatz. Auch der Veedelszoch in Gerresheim wird mit Lkw-Sperren geschützt, wie etwa an der Benderstraße.

FOTO: Andreas Krebs

FOTO: Andreas Krebs

