Brand in Düsseldorf-Unterbilk Falsch geparkte Autos erschweren Anfahrt der Feuerwehr

In Düsseldorf-Unterbilk ist es am Freitagabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Universitätsklinik eingeliefert. Falsch geparkte Autos engten der Feuerwehr bei der Anfahrt den Weg ein.