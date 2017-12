später lesen Kommentar zum Aquazoo Familien gucken in die Röhre 2017-12-21T20:37+0100 2017-12-22T00:00+0100

Wuppertal und Duisburg sind Städte, die finanziell nicht auf Rosen gebettet sind. Dennoch schaffen sie es, ihre Zoos am Heiligen Abend zu öffnen; in Wuppertal ist von 8.30 bis 12 Uhr, in Duisburg von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Die Stadt Düsseldorf ist nicht in der Lage, ihren Aquazoo, der vier Jahre geschlossen war und den Besucherandrang seit Ende September kaum bewältigen konnte, an diesem Tag zu öffnen.