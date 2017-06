später lesen Mann springt aus Fenster Familienstreit war Ursache für Tragödie in Oberbilk FOTO: Patrick Schüller 2017-06-14T20:15+0200 2017-06-14T20:04+0200

Langsam werden die Umstände des Dramas klarer, dass sich am Mittwoch in Düsseldorf abgespielt hat. Demnach soll es schon vorher Auseinandersetzungen in der Familie gegeben haben. Offenbar eskalierte schließlich die Situation. Von Stefani Geilhausen