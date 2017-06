Düsseldorf: Fehlalarm schließt Kö-Bogen-Kunden in Garage ein

Fehlalarm schließt Kö-Bogen-Kunden in Garage ein

Ein Fehlalarm in den Libeskindbauten hat am Donnerstagabend rund 70 Kunden im Kö-Bogen-Parkhaus festgesetzt. Gegen 20.30 Uhr löste der Feueralarm aus, die Tore der Tiefgarage schlossen sich automatisch. Nachdem die Feuerwehr sicher war, dass es nicht brannte, setzte sie die Anlage zurück - nur die Tore blieben zu.

Mitarbeiter des Modehauses Breuninger versorgten die Autofahrer erst mit Wasser, boten Taxifahrten nach Hause an. Rund die Hälfte der Kunden habe man in die Sansibar eingeladen, bis das Tor manuell geöffnet wurde, bestätigte eine Breuninger-Sprecherin, Die anderen hätten ihre Autos gestern abgeholt. Bei allen werde man noch schriftlich um Entschuldigung bitten, so die Sprecherin.

(sg)