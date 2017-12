später lesen Feiertage in Düsseldorf 2017 Was hat alles an Silvester geöffnet? FOTO: dpa, Daniel Naupold 2011-12-24T10:17+0100 2017-12-28T15:59+0100

An den Feiertagen wollen viele Menschen Zeit mit ihren Lieben zu Hause verbringen. Wer mag, kann an den Feiertagen aber auch einkaufen, in die Oper, in ein Museum oder schwimmen gehen.