Feuerwehreinsatz in Düsseldorf: Feuer in Lastwagen-Werkstatt am Höherweg

2017-01-26

Bei einem Brand in einer Werkstatt am Höherweg ist am Donnerstag ein Mensch verletzt worden. Die Feuerwehr war mit einem großen Aufgebot im Einsatz.

