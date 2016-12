später lesen Oststraße in Düsseldorf Feuer in Parkhaus am Wehrhahn-Center FOTO: Arne Lieb FOTO: Arne Lieb Teilen

Twittern





2016-12-27T10:49+0100 2016-12-27T12:11+0100

In der Parkhaus-Tiefgagarage am Wehrhahn-Center hat am Dienstagmorgen ein Auto Feuer gefangen. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot aus. Der Fahrer konnte den Brand selbst löschen.