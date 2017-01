später lesen Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorf Feuerwehr löscht brennendes Taxi FOTO: Patrick Schüller Teilen

An der Heinrich-Heine-Allee in der Düsseldorfer Altstadt hat in der Nacht zu Freitag ein Taxi gebrannt. Personen kamen dabei jedoch nicht zu schaden, die Feuerwehr löschte das Taxi. Die Brandursache ist noch unklar.

