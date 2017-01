Mehrere Stunden fror Kater "Babbel" auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Bahlenstraße in Düsseldorf-Holthausen. Dann endlich kam Hilfe: Die Feuerwehr rettete das Tier mithilfe einer Drehleiter aus zehn Metern Höhe und übergab es seinem Besitzer.

Merle Sievers

Redakteurin

Merle Sievers (siev) ist Redakteurin am Regio-Newsdesk von RP Online. Sie koordiniert die Berichterstattung online aus den Lokalredaktionen der Rheinischen Post und schreibt über alles, was in NRW so los ist - von Blaulicht bis Rotlicht, von Karneval bis Kommunalpolitik.