Düsseldorf: Feuerwehr rettet Kater "Babbel" von Hausdach

Mehrere Stunden fror Kater Babbel auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses an der Bahlenstraße in Holthausen. Dann endlich kam Hilfe: Die Feuerwehr hat das Tier mit einer Drehleiter aus zehn Metern Höhe gerettet und wohlbehalten an seinen Besitzer übergeben, wie die Retter gestern mitteilten.

