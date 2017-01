Düsseldorf: Feuerwehr unter der Lupe

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Von diesem Prozess sind einige Bereiche ausgenommen worden, in denen bereits Überlegungen zu Umorganisation oder Einsparung liefen. Dazu zählt auch die Feuerwehr, in der gestern eine große Unruhe entstand. Der WDR hatte berichtet, ein Wirtschaftsprüfer habe eine Überprüfung der Feuerwehr gestartet, bis zu 200 Stellen könnten eingespart werden. Das scheint jedoch so nicht zu stimmen.

Aus dem Dezernat der zuständigen Beigeordneten Helga Stulgies wird die Untersuchung bestätigt. Sie sei gerade begonnen worden, bis zum Sommer sollten erste Ergebnisse vorliegen. Es gehe um eine effizientere Arbeit in den Bereichen, die mit den Feuerwehreinsätzen selbst direkt gar nichts zu tun hätten, also etwa Werkstätten oder Verwaltung. Das beauftragte Büro sei auf "hochverfügbare Organisationen" wie Feuerwehren, Polizeibehörden oder große IT-Zentralen spezialisiert. "Wir wussten davon nichts", kritisiert Rüdiger Gutt (CDU), Vorsitzender des zuständigen Ratsausschusses für öffentliche Einrichtungen.

Die Fakten zur Feuerwehr: Insgesamt arbeiten dort 949 Menschen, davon sind 19 weiblich. 40 junge Leute waren 2016 in der Ausbildung, davon sechs in der Werkstatt. 26 Verwaltungsbeamte und 63 tariflich Beschäftigte arbeiten im Hintergrund. In der Zentralwerkstatt, die die 371 Fahrzeuge wartet, wurden sechs angehende Mechatroniker ausgebildet. Den größten Teil stellen die 814 Feuerwehrbeamten.

Quelle: RP