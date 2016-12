später lesen Hansaallee in Düsseldorf Feuerwehreinsatz am Kino Teilen

An einem Kino auf der Hansaallee in Düsseldorf gab es am Freitagabend einen Einsatz der Höhenretter der Feuerwehr. Ein Teil des Sonnenschutzes hatte sich an der Fassade des Gebäudes gelöst.