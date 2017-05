später lesen Düsseldorf Feuerwehreinsatz an Corneliusstraße wegen Brand im Aufzug 2017-05-30T09:27+0200 2017-05-30T09:20+0200

Wegen eines Brandes an der Corneliusstraße in Düsseldorf waren am Dienstagmorgen Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Für kurze Zeit war auch die Kreuzung Berliner Allee / Graf-Adolf-Straße gesperrt.