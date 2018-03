später lesen Feuerwehreinsatz in Reisholz Sattelauflieger an der Oerschbachstraße abgebrannt FOTO: Patrick Schüller 2018-03-13T13:42+0100 2018-03-13T12:29+0100

Kurz vor Mitternacht ist in der Nacht zu Dienstag ein mittelgroßer Anhänger an der Oerschbachstraße in Düsseldorf-Reisholz abgebrannt. Nach rund 90 Minuten konnte die Feuerwehr den Brand löschen.

Antonia Kasparek Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Crossmedia-Redakteurin Düsseldorf zum Autorenprofil schließen