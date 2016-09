Vor den Pass-Kontrollen an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln haben sich am Dienstag lange Warteschlangen gebildet. Das zentrale Fahndungssystem der Bundespolizei ist nach einem missglückten Update ausgefallen.

Seit etwa 7.40 Uhr dauert es bei der Ein- und Ausreise an den deutschen Flughäfen länger: Das bundesweite Fahndungssystem "Inpol" der Bundespolizei ist ausgefallen, die Kontrollen bei Reisen in und aus Nicht-Schengen-Staaten dauern dadurch erheblich länger. Das bestätigte Jörg Bittner, Sprecher der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf, unserer Redaktion auf Anfrage.

"Es tritt dann eine Rückfallebene in Kraft, die zwar auf dasselbe System zugreift, die Abfragen dauern aber länger. Und je mehr Zugriffe es gibt, desto langsamer wird es." Ein geplantes Update sei schief gelaufen, die Techniker arbeiten an der Behebung. "Es war definitiv kein Hacker-Angriff oder illegaler Zugriff", betont Bittner.

Als der A380 aus Dubai in Düsseldorf landete, mussten die Passagier bis zu anderthalb Stunden an der Einreise-Kontrolle warten. Am Mittag staute es sich erheblich, weil mehrere Maschinen in kurzer Zeit landen und 300 bis 400 Fluggäste kontrolliert werden. "In Köln gibt es dasselbe Problem. Aber da dort die Taktung nicht so eng ist, sind die Auswirkungen nicht so gravierend", sagt Bittner, der von einem bundesweiten Problem spricht. Eine Bestätigung dafür durch das Bundespolizeipräsidium in Potsdam gab es aber zunächst nicht. "Wir verstehen, dass die Wartezeiten ärgerlich für die Passagiere sind. Aber aktuell ist uns nicht bekannt, dass Flüge ausgefallen sind."

Mit dem Fahndungssystem überprüft die Bundespolizei, ob gesuchte Personen ein- oder ausreisen wollen, aber beispielsweise auch gestohlene Kennzeichen.

(irz)