Düsseldorf: Flugzeug-Fans vermissen A 380

Bis Ende Juni startet und landet der größte Flieger der Welt nicht in Düsseldorf.

Seine erste Landung in Düsseldorf wurde vom Airport und von Tausenden Luftfahrtbegeisterten gefeiert. Die Besucherterrasse war damals so voll, dass nicht alle Interessierten drauf durften. Doch seit einigen Tagen ist vom Airbus A 380, dem größten Passagierjet der Welt, am Himmel über Düsseldorf nichts mehr zu sehen. Bislang gab es vor allem in einschlägigen Foren der Plane-Spotter, also jener Menschen, deren Hobby es ist, startende oder landende Flugzeuge zu fotografieren, viele Gerüchte über das Ausbleiben des A 380. Gestern teilte ein Sprecher des Flughafens auf Anfrage unserer Redaktion mit: "Emirates wird aus flugbetrieblichen Gründen vom 1. Juni bis 29. Juni 2017 temporär auf den Flügen EK55/EK56 und EK57/EK58 zwischen Dubai und Düsseldorf Jets des Typs Boeing 777-300ER einsetzen." Danach soll der Riesenjet wieder nach Düsseldorf kommen. Ob beide Verbindungen wieder mit dem A 380 angeboten werden, ist unklar. Der Abendflug nach Dubai war bereits Anfang Mai auf die kleinere Boeing 777 umgestellt worden, so dass nur noch ein A 380 pro Tag zu sehen war.

Bekommt Emirates die Flieger mit fast 600 Sitzen nicht voll? "Wechsel im Flugzeugtyp sind Teil des üblichen Flottenmanagements, um die Effizienz in unserem weltweiten Flugbetrieb zu optimieren", hieß es von Emirates kryptisch. Tatsache ist, dass in Dubai zurzeit in der Spitze 42 Grad Außentemperatur herrschen, somit ist es als direktes Reiseziel weniger interessant. Für den Flieger wurde eine neue Abfertigungsbrücke in Düsseldorf gebaut.

(tb)