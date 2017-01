Düsseldorf: Forschung aus Düsseldorf sorgt weltweit für Aufsehen

Irreparabel! Mit dieser Diagnose müssen sich Menschen mit einer Querschnittslähmung in der Regel abfinden. Bisher gibt es keine erfolgversprechende Therapie, die durchtrennte Nervenbahnen im Rückenmark wieder zusammen wachsen lässt. Deshalb sorgt zurzeit ein Forschungsprojekt der Uni weltweit für Aufsehen.

Es passiert jedes Jahr 1800 Mal in Deutschland: Ein Mensch erleidet bei einem Unfall schwere Verletzungen des Rückenmarks, die eine Querschnittslähmung zur Folge haben. Durch die Durchtrennung der Nervenbahnen können Impulse vom Gehirn an die Muskeln nicht mehr weitergeleitet werden.

Das Verfahren, das Hans Werner Müller, Professor für Molekulare Neurobiologie, mit seinem Team an der Klinik für Neurologie entwickelt hat, klingt verblüffend einfach. Kernstück ist dabei ein drei Millimeter großes Implantat, das von der Technischen Universität Hamburg-Harburg entwickelt wurde. An ihren Rändern haben diese Winzlinge Wabenwände, durch die die Enden des durchtrennten Rückenmarks angesaugt werden. "Das geschieht mit Unterstützung eines leichten Vakuums", so Hans Werner Müller.

Was dann im Experiment passierte, erstaunte die Fachwelt. Denn in diesem Verbindungsstück bilden sich neue Blutgefäße, Zellen und Nervenfasern. Und die knüpfen Kontakt zu Nervenfasern auf der anderen Seite des durchtrennten Rückenmarks. Müller: "Es kommen tatsächliche neue Verbindungen zustande." Und Signale des Gehirns wurden wieder an die Muskeln weitergeleitet.

Das Projekt wird mit einer Million Euro vom Bundesforschungsministerium gefördert, um bei weiteren Experimenten herauszufinden, ob das Verfahren auch bei Verletzungen hilft, die länger zurückliegen. Möglicherweise funktioniert bei diesen Patienten statt der Implantate ein Gel, in das nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls Nervenfasern wandern und Impulse weiterleiten.

Wichtig dafür wären Informationen über den Stand der weltweiten Forschung. "Allein zum Thema Rückenmarksverletzung erscheinen täglich acht bis neun Publikationen", so Müller. Dabei den Überblick zu behalten, sei unmöglich. Ein internationales Problem, das die Wissenschaftler gemeinsam mit der Uni Bielefeld in dem Düsseldorfer Zentrum für Neuronale Regeneration lösen wollen. Ziel ist eine Datenbank, die sämtliche Forschungsergebnisse aus 50 000 internationalen Publikationen herausfiltert. "Eine weltweite Neuheit", deren Entwicklung ebenfalls mit einer Millionen Euro aus Berlin angeschoben wird.

(ur)