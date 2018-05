So wird die Aufstiegsfeier von Fortuna Düsseldorf

Am 14. Mai ist es soweit: Vor dem Rathaus wird der Aufstieg von Fortuna Düsseldorf gefeiert. Fans können der Mannschaft zujubeln, die von einem Zusatzbalkon aus die Menge begrüßen wird. Die Stadt hat nun Details zu den Feierlichkeiten veröffentlicht.

Man wolle den Erfolg des Vereins, des Teams und der Fans, die während der gesamten Saison so großartig zusammen gestanden hätten, würdigen, sagte Oberbürgermeister Thomas Geisel: "Den Aufstieg wollen wir mit einer rauschenden Aufstiegsparty auf dem Marktplatz feiern." Robert Schäfer, Vorstandsvorsitzender der Fortuna, nennt den Empfang im Rathaus den krönenden Abschluss eines tollen Jahres: "Für uns ist es eine Ehre, mit den Fans und der Stadt gemeinsam den Aufstieg zu feiern."

Das sind die Details zu den Feierlichkeiten:

Los geht es um 15 Uhr. Auf dem Marktplatz legt ein DJ auf, außerdem gibt es Altbier und Würstchen.

Ab etwa 16.30 Uhr trägt sich das Aufstiegsteam der Fortuna im Jan-Wellem-Saal des Rathauses in das Goldene Buch der Stadt ein. Anschließend steigt die Mannschaft auf einen Zusatzbalkon des Rathauses, der extra für diesen Zweck errichtet wird. Dort wird Stadionsprecher André Scheidt Spieler interviewen.

Sollte Fortuna Düsseldorf durch einen Sieg gegen Nürnberg am kommenden Sonntag zudem Meister der 2. Liga werden, wird die Deutsche Fußball Liga (DFL) dem Team auf dem Balkon die Meisterschale überreichen.

Im Rathaus feiern 150 geladene Gäste. Die Feierlichkeiten werden für die Fans auf eine Großbildleinwand auf den Marktplatz übertragen. Zudem ist ein Livestream im Internet geplant.

Was bedeutet der Aufstieg sportlich für Fortuna Düsseldorf? Hören Sie ein Interview mit unserem Fortuna-Experten Bernd Jolitz im "Rheinpegel", unserem Podcast für Düsseldorf:

Fortunas Aufstieg steht seit dem 28. April fest. An diesem Tag besiegte Düsseldorf Dresden. Damit steigt der Verein zum sechsten Mal in seiner Geschichte in die 1. Bundesliga auf.

