Am Montag (19.03.2018) beginnt für viele Abiturienten in Düsseldorf die letzte reguläre Schulwoche. Das wurde ausgiebig gefeiert - bereits am Montag mit vielen kostümierten Schülerinnen und Schülern, wie diese Damen am Gymnasium St. Ursula: Kaya, Hannah, Donata und Barbara.

