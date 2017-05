Verrückt, glamourös, bunt und wild - so tanzten die Düsseldorfer in den Mai. Wir zeigen euch die Highlights von mehr als einem Dutzend Partys.Die "Antidepressiva Dinner Night & Air Show" in der Seifenfabrik Dr. Thompson's lockte die schicken Düsseldorfer nach Flingern in die Seifenfabrik Dr. Thompson's. Jede Menge Specials wie Tänzerinnern oder die besondere Licht-Show haben diesen Abend so besonders gemacht. weniger

Verrückt, glamourös, bunt und wild - so tanzten die Düsseldorfer in den Mai. Wir zeigen euch die Highlights von mehr als einem Dutzend Partys.Die "Antidepressiva Dinner Night & Air Show" in der Seifenfabrik Dr. Thompson's lockte die schicken Düsseldorfer nach Flingern in die Seifenfabrik Dr. Thompson's. Jede Menge Specials wie... mehr

Edel wurde gefeiert im Sir Walter an der Heinrich-Heine-Allee am letzten Apriltag.

Mit leckeren Cocktails geht's in den Mai in der Elephant Bar.

Wha-wha-whaaat? Zu Indie, Tronics, Gitarren- und Synthie-Pop-Sounds tanzten die Gäste im Cube in den Mai. Oder besser: "Tanz Indie Mai" - so der Name der Party.

Oh lala! In der Bolker Straße in der Altstadt brachten die Gäste das Sub zum Beben.