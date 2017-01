Fotografiert hat das majestätische Tier dabei Tanja Gaczmaga. Sie verbringt viel Zeit an der Rheinbahn-Haltestelle vor dem Bahnhof, denn die 49-Jährige arbeitet für die Zukunftswerkstatt Düsseldorf als Fahrgastbegleiterin und ist unter anderem für ältere oder sehbehinderte Passagiere der Rheinbahn. Ihre Fotos teilte sie in der Facebook-Gruppe... mehr

Fotografiert hat das majestätische Tier dabei Tanja Gaczmaga. Sie verbringt viel Zeit an der Rheinbahn-Haltestelle vor dem Bahnhof, denn die 49-Jährige arbeitet für die Zukunftswerkstatt Düsseldorf als Fahrgastbegleiterin und ist unter anderem für ältere oder sehbehinderte Passagiere der Rheinbahn. Ihre Fotos teilte sie in der Facebook-Gruppe "Nettwerk" - und jetzt mit uns. "Ein tolles Tier", findet sie. "Sieht man ja nicht oft, so nah." weniger