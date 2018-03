In ihrer Wohnung an der Kettwiger Straße ist eine Frau tot aufgefunden worden. Die Feuerwehr ist dort mit einem Großaufgebot im Einsatz. Denn es wurden erhöhte Kohlenmonoxid-Werte gemessen.

Die Tochter der Toten hatte den Rettungsdienst gerufen. Beim Eintreffen der Sanitäter soll die Frau, die Jahrgang 1938 ist und demnach entweder 79 oder 80 Jahre alt ist, bewusstlos gewesen sein. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage unserer Redaktion mit. Für die Frau kam demnach jede Hilfe zu spät. Die Todesursache ist aber noch nicht ermittelt.

Als der Rettungsdienst in die Wohnung eindrang, schlugen die Kohlenmonoxid-Warner an, die an den Einsatzkoffern der Helfer angebracht sind. In der Wohnung sollen derart stark erhöhte Werte des giftigen, geruchlosen Gases gemessen worden sein, dass die Kriminalpolizei noch nicht mit der Spurensicherung beginnen konnte.

Die Feuerwehr kontrolliert derzeit auch die benachbarten Häuser. Das Gebäude, in dem die Frau starb, ist vom Gasnetz getrennt und soll erst nach und nach wieder angeschlossen werden.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, deshalb ist die Kettwiger Straße ab der Behrenstraße in Fahrtrichtung Oberbilker Markt gesperrt. In Flingern kommt es deshalb aktuell zu erheblichen Verkehrsstörungen, die Polizei bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren.

(sg/hpaw)