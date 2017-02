später lesen Düsseldorf Freispruch für Flaschenwerfer wegen Mangel an Beweisen Teilen

2017-02-13T20:51+0100 2017-02-14T00:00+0100

Mit einem Freispruch aus Mangel an Beweisen hat das Amtsgericht gestern den Prozess um einen folgenschweren Flaschenwurf beendet. Im April 2015 war ein fünfjähriger Junge auf einem Spielplatz in Düsseltal von einer leeren Wodka-Flasche am Kopf getroffen und verletzt worden.