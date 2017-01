Michiko Mae: "Freundliches Desinteresse bringt nichts"

Die renommierte Wissenschaftlerin fordert dringend einen intensiven Austausch zwischen Deutschen und Japanern.

Heute Abend findet der traditionelle Neujahrsempfang für die japanische Wirtschaft in Düsseldorf statt. Was versprechen Sie sich davon, Frau Mae?

Mae Das ist eine gute Möglichkeit für den Austausch. Netzwerken ist immer eine gute Basis, um die kulturelle Verständigung voranzutreiben.

Wie bewerten Sie als Wissenschaftlerin und Kulturvermittlerin nach so vielen Jahren der Beobachtung und Auseinandersetzung die Pflege der deutsch-japanischen Beziehungen?

Mae Die Beziehungen sind positiv. Aber wir ruhen uns zu sehr auf dem Status quo aus. Parallel dazu ist zum Beispiel das Interesse an China rapide gestiegen - das ist auch nachvollziehbar, weil das vor allem einen wirtschaftlichen Hintergrund hat. Ich würde mir aber wünschen, dass Japan auch wieder verstärkt in den Fokus rückt. Wir müssen wirklich sehr daran arbeiten, dass das Miteinander lebendiger wird. Ein gewisses freundliches Desinteresse bringt nichts.

Was genau wünschen Sie sich, und was fordern Sie?

Mae Ich glaube, wir können noch viel tun. Es entspricht nicht der großen Bedeutung der deutsch-japanischen Beziehungen, dass es in NRW nur zwei Städtepartnerschaften gibt: Meerbusch mit Shijônawate in der Präfektur Osaka und Köln mit Kyoto. Städtepartnerschaften sind eine gute Grundlage für die Dialog- und Kommunikationskultur auf der Ebene der Bürger, und besonders wichtig ist dabei der Jugendaustausch. Es sollte also mehr Städtepartnerschaften in NRW und insbesondere auch eine für Düsseldorf geben und so der Kontakt auf der Graswurzelebene ausgebaut werden.

Welche Rolle spielt die Landeshauptstadt mit mehreren Tausend Japanern Ihrer Meinung nach?

Mae Hier sind die besten Chancen, Japan konkret zu erfahren und in einen Dialog mit Japanern zu treten. Japan ist hier kein fernes Land, sondern in Düsseldorf und in der Umgebung leben viele Japaner, und hier existiert eine lebendige japanische Community mit einer nahezu vollständigen Infrastruktur. Aber diese vollständige Infrastruktur ist manchmal eher ein Hindernis, weil viele Japaner ohne die deutsche Sprache und ohne den Kontakt mit Deutschen auskommen.

Welche konkreten Beispiele haben Sie noch?

Mae Eine sehr beliebte Veranstaltung in Düsseldorf ist der jährliche Japan-Tag, der ja in diesem Jahr am 20. Mai stattfindet. Die Rheinische Post schrieb selber noch im vergangenen Jahr, dass die große Zahl der Besucher - 750.000 - für die Organisatoren ein Problem werde. Der Tag ist inzwischen wie ein Volksfest geworden und eine gute Gelegenheit, die japanische Kultur, Kunst, Sport und die japanischen Küche kennenzulernen. Viele Organisationen und Einrichtungen haben Infostände und geben vielfältige Informationen. Das alles zeigt, dass es bei den Menschen ein großes Interesse an Japan gibt. Aber es finden kaum Dialoge, Austausch und Kommunikation zwischen den japanischen und den deutschen und anderen Bürgern statt. Vielmehr wird hier die japanische Kultur und Gesellschaft von den einen präsentiert und von den anderen aufgenommen, vielleicht sogar konsumiert.

Was könnte ein Lösungsansatz sein, die Beziehungen zwischen Deutschen und Japanern sinnstiftend zu intensivieren?

Mae Es sollte neben dem Japan-Tag andere Gelegenheiten geben, bei denen Menschen zusammenkommen und eine Dialog- und Kommunikationskultur auch in ihrem Alltag pflegen können. Es gibt verschiedene Organisationen und Einrichtungen wie den japanischen Club, die deutsch-japanische Gesellschaft, das EKO-Haus der japanischen Kultur. Aber sie werden nicht ausreichend genutzt. Sportvereine sind zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit dafür. Eine gute Basis ist das deutsch-japanische Bürgerforum, das ich ins Leben rief und für das ich mich starkmache. Mit einem solchen Forum schaffen wir einen Ort in Düsseldorf, an dem Japan für die Gesellschaft präsent ist. Für all das mangelt es sicher nicht an Inhalten und Themen. Wichtig wäre es, die Menschen zu motivieren, sich in Gesprächskreisen über eine gemeinsam zu gestaltende Zukunft auszutauschen. Nächste Woche Donnerstag, am 26. Januar, findet übrigens wieder ein Treffen des Bürgerforums statt, und zwar im Haus der Universität.

Wie erreichen Sie junge Menschen wie Studenten zum Beispiel?

Mae Besonders für junge Menschen wie Schüler und Studenten sollten wir Gelegenheiten schaffen, bei denen sie über bestimmte gemeinsame Themen diskutieren können, um sich gegenseitig kennenzulernen und sich mit den verschiedenen Denkweisen und Lebensrealitäten auseinanderzusetzen. Die japanische Populärkultur wie der Manga-Gipfel oder die Faszination für Animes etwa könnte hier ein geeigneter Anknüpfungspunkt sein, denn sie ist bei jungen Menschen auch in Deutschland erstaunlich populär. Sie kann nicht nur einen realistischen und kritischen Zugang zur japanischen Alltagskultur und Gesellschaft eröffnen, sondern experimentiert auch mit neuen Lebensformen und -modellen. So spricht sie junge Menschen unmittelbar an, begeistert sie und kann auf diese Weise auch die Motivation zur Erlernung der japanischen Sprache fördern. Sie kann junge Leute sogar zum Studium der Japanologie anregen, wie ich von vielen unserer Studierenden weiß.

Wie sieht es an den Schulen aus?

Mae An einigen Gymnasien lernen die Schüler bereits Japanisch, und in der Japanischen Schule in Düsseldorf lernen Kinder auch etwas Deutsch. Der Aufbau und Ausbau von Möglichkeiten, die jeweils andere Sprache zu lernen, sind eine Voraussetzung für die Zusammenarbeit. Wie man das Sprachenlernen, die japanische Populärkultur und andere Bereiche, für die sich junge Menschen interessieren, in die Jugend-, Schul- und Kulturarbeit integrieren kann, ist eine wichtige Frage für die institutionelle Umsetzung der Zusammenarbeit.

Wieso ist die Stärkung der deutsch-japanischen Beziehung auch global gesehen so wichtig?

Mae Weil nach meiner Überzeugung beide ähnlich hoch entwickelten Länder in der heutigen Welt eine große Verantwortung und wichtige Führungsaufgaben haben und sich dabei gegenseitig ergänzen können. Aus der gemeinsamen historischen Erfahrung haben Deutschland und Japan eine besondere Verantwortung zu übernehmen.

BRIGITTE PAVETIC FÜHRTE DAS GESPRÄCH.

