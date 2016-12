Gebühren in Düsseldorf: Friedhofsgebühren bleiben konstant

Gebühren in Düsseldorf

Ab dem 1. Januar gelten neue Gebührensätze in Düsseldorf. Dabei kommt die Stadt nach eigenen Angaben ganz überwiegend ohne Preissteigerungen aus. Die Sätze im Überblick:

Friedhof Die Stadt geht davon aus, dass es wie in diesem Jahr etwa 4.850 Bestattungen geben wird, der Anteil an Urnenbeisetzungen beträgt dabei knapp zwei Drittel. Trotz einer angenommenen Kostensteigerung von 1,6 Prozent könnten die Friedhofsgebühren im Durchschnitt konstant gehalten werden, teilte die Stadt mit. Auch im städtischen Krematorium wird für 2017 mit einer stabilen Entwicklung gerechnet, so dass sich die Einäscherungsgebühren nicht ändern.

Abwasser Der Schmutzwassergebührensatz bleibt im zehnten Jahr gleich. Im Jahr 2017 beträgt der Satz für die Schmutzwasserentsorgung 1,52 Euro je Kubikmeter. Die Schmutzwassergebühr wird nach der bezogenen Frischwassermenge ermittelt. Der seit dem 1. Januar 2011 geltende Gebührensatz für die Niederschlagswasserentsorgung beträgt 0,98 Euro je Kubikmeter/Jahr oder bei Gründächern 0,49 Euro je Kubikmeter/Jahr.

Straßenreinigung/Müll Die Gebühren für die Straßenreinigung werden aufgrund günstiger Preisentwicklungen im Hinblick auf Lohnkosten und einer Harmonisierung der Reinigungshäufigkeiten um rund 1,5 Prozent gesenkt. Die Restmüllgebühren bleiben - ebenfalls aufgrund günstiger Preisentwicklungen und aufgrund eines Rückgangs der Restmüllmenge von 2014 nach 2015 - konstant. Um die Biotonne attraktiver zu machen und die separate Sammlung von Grünschnitt und Bioabfall zu verbessern, werden die Gebühren für die Biotonne im Durchschnitt um weitere rund 34 Prozent gesenkt.

Die Interessenvertretung "Haus und Grund" übt an dieser Stelle heftige Kritik. Die Gebühren für Abfall und Straßenreinigung seien seit 2013 um 14 Prozent gestiegen. Wesentliche Ursache dafür seien die im Vergleich mit anderen Städten deutlich höheren Kosten für die Müllverbrennung.

