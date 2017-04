später lesen Düsseldorf Frisches Gemüse mitten in der Stadt FOTO: jana bauch FOTO: jana bauch 2017-04-11T19:56+0200 2017-04-12T00:00+0200

Auf den Rheinischen Bauernmärkten gibt es viele Produkte, die man so im Supermarkt nicht kaufen kann: frische Brennnesseln etwa, oder auch Löwenzahn. Wer also nicht gerade auf dem Land unterwegs ist und sich seine Wildkräuter selbst pflücken kann, kann an fünf Tagen in der Woche an vier verschiedenen Standorten frisches Obst und Gemüse, Wurst, Käse und Blumen aus dem Rheinland einkaufen.