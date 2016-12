Düsseldorf: Frohes Fest!

Einkaufen Wer entweder noch keine Geschenke oder noch nichts zu Essen für die nächsten drei Tage hat, kann heute noch bis 14 Uhr in der Innenstadt und in den Supermärkten einkaufen. An den Weihnachtstagen sind die meisten Läden zu, es gibt aber auch Ausnahmen: So dürfen Kioske, die Zeitungen verkaufen, Floristen und Bäcker am 25. Dezember für maximal fünf Stunden öffnen. Das ist aber kein Muss: Wer auf frische Brötchen vom Lieblingsbäcker hofft, sollte sich vorab informieren, ob dieser von der Ausnahmeregelung Gebrauch macht. Am 26. Dezember gilt diese Regel nicht. Anders sieht es am Airport aus: Dort ist der Supermarkt heute von 5 bis 17 Uhr und an den beiden Weihnachtstagen von 5 bis 22 Uhr geöffnet. Auch die Arkaden am Flughafen und der Reisemarkt öffnen. Details dazu gibt es unter www.dus.com.

Weihnachtsmarkt Mit dem Weihnachtsfest endet meist auch die Zeit der Weihnachtsmärkte. Das ist aber nicht überall der Fall: Sowohl das Weihnachtsdorf am Burgplatz mit dem Riesenrad als auch die Eisbahn samt Buden bleibt den Besuchern an den Festtagen (und bis Januar) erhalten. Das Riesenrad samt Dörfchen ist heute geschlossen, am ersten und zweiten Feiertag öffnet es aber von je 14 bis 18 Uhr. Die Eisbahn (Foto) mit Winterwelt am Kö-Bogen ist zudem an allen drei Tagen von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

Schwimmen Das Festtagsessen soll ja nicht ewig auf der Hüfte bleiben: Deshalb kann man an diesem Wochenende auch etwas für seine Figur tun und ins Schwimmbad gehen. Heute öffnen der Düsselstrand, das Familienbad Niederheid und die Münster-Therme jeweils von 9 bis 14 Uhr. Im Düsselstrand und in der Münster-Therme steht den Gästen zudem bis 14 Uhr die Sauna zur Verfügung. Am ersten Feiertag sind alle Bäder geschlossen. Dafür öffnen der Düsselstrand und das Niederheid-Bad wieder am zweiten Feiertag in der Zeit von 9 bis 20 Uhr. Die Münster-Therme ist von 9 bis 17 Uhr ebenfalls an diesem Tag geöffnet.

Natur Im Wildpark kann man den Weihnachtsspaziergang perfekt mit einem Ausflug mit Kindern kombinieren. Der Park öffnet auch an den Feiertagen täglich von 9 bis 16 Uhr. In dem 40 Hektar großen Gehege tummeln sich zum Beispiel Rothirsche, Rehe und Wildschweine, die je nach Stimmung ganz nah an den Zaun des Parkgeheges herankommen.

Kinder Dorothy ist nicht mehr in Kansas - dafür aber in dem geheimnisvollen Land Oz, und das befindet sich Sonntag und Montag im Capitol Theater an der Erkrather Straße. Das Schauspielhaus zeigt dort das Musical "Der Zauberer von Oz". Dorothy gelangt durch einen Wirbelsturm aus ihrer Heimat Kansas in das Land und erlebt mit dem Blechmann und der Vogelscheuche einige Abenteuer. Zu sehen ist das Stück morgen um 16 Uhr und am Montag um 15 und um 17 Uhr. Für alle Vorstellungen gibt es noch Karten.

Kultur Der Museumsbesuch könnte sich indes an den Festtagen schwierig gestalten: Heute sowie am ersten Weihnachtstag sind alle Kulturinstitute der Stadt geschlossen. Einzige Ausnahme ist das Museum Kunstpalast, das auch am 25. Dezember öffnet. Zu sehen ist dort zum Beispiel die Ausstellung "Zwischen den Welten" mit Zeichnungen des Künstlers Lyonel Feininger. Geöffnet ist das Museum am ersten und zweiten Weihnachtstag jeweils von 13 bis 18 Uhr. Am Montag öffnen aber auch die meisten anderen Kulturinstitute wieder zu ihren Sonntagsöffnungszeiten. Geschlossen bleiben allerdings die Mahn- und Gedenkstätte, der Kunstraum und die Akademie-Galerie.

