Düsseldorf: Frühling!

Frost in der Nacht, Frühling am Tag: Obwohl wir ja genau genommen noch 33 Tage warten sollen, bis wir uns ganz offiziell über die nächste Jahreszeit freuen dürfen, schaut sie zur Zeit schon einmal zum vorübergehenden Besuch in Düsseldorf vorbei. Bis zu zwölf Grad waren es gestern, heute sollen es sogar 14 Grad werden. Wolkenloser Himmel und wärmende Sonnenstrahlen lassen die eher gräulichen Wintertage der letzten Wochen vergessen und viele Düsseldorfer nach draußen ziehen: in die Cafés, Parks und natürlich an den Rhein.

Lisa Zhang und ihre Kommilitonen genießen das Eis auf der Mauer am Mannesmann-Ufer. Für die 19-jährige Studentin und ihre Begleiter ist es auch eine Belohnung, die Medizinstudenten haben vorher eine Klausur in der Heinrich-Heine-Universität geschrieben und nutzen den freien Nachmittag, um sich in der Sonne zu wärmen. "Ich finde es schon ziemlich frühlingsmäßig", sagt Zhang. Kalender hin oder her, für sie beginnt die erste der beiden warmen Jahreszeiten, sobald das Thermometer mehr als zehn Grad anzeigt. Dabei scheint das Rheinufer eine besondere Anziehungskraft auf die kleine Gruppe auszuüben: Immerhin kommt keiner von ihnen aus Düsseldorf. Zusammen soll's am Abend dann noch in die Altstadt gehen.

FOTO: Oliver Burwig

FOTO: Oliver Burwig

Auch Sabine Wilzek (52) und ihre Freundin Kerstin Runkel (51) verbringen einige entspannte Stunden am Rheinufer bei dem einen oder anderen Getränk in der "Cocktailbar 112" mit Blick auf das in der Sonne glitzernde Wasser. Wilzek freut sich, ihren freien Tag bei so schönem Wetter auskosten zu können: "Wir sitzen in diesem Jahr das erste Mal hier. Sonst kommen wir das ganze Jahr über, solange das Wetter es zulässt. Im Sommer bekommt man kaum einen Platz." Für Wilzek könnte der Frühling schon jetzt beginnen. Ihre Freundin Kerstin Runkel trägt allerdings noch Mütze und Schal, denn "sobald die Sonne weg ist, wird es ja wieder kühl".

Auch der gestrige Valentinstag zeigte in der Stadt hier und dort sein Gesicht. Vor dem Kö-Bogen auf der sonnengewärmten Steintreppe sitzt die 22-Jährige Kübra Yildiz mit einer roten Rose in der Hand und lässt sich von ihrem Freund Kevin Savarimutho (20) fotografieren. Zusammen sind die beiden aber nicht, klärt Yildiz auf, nur gute Freunde gemeinsam auf Shopping-Tour in der Stadt. Das Bild mit der Rose will sie bei den sozialen Medien Facebook und Instagram hochladen, hauptsächlich für ihre Freunde, wie die Studentin aus Bielefeld sagt. Das gute Wetter sei für die beiden einer der Gründe, in die Landeshauptstadt zu kommen. Aber nicht der einzige: "Düsseldorf ist einfach schön", sagt der 20-Jährige aus Gladbach.

FOTO: Oliver Burwig

FOTO: Oliver Burwig

Für die Gastronomen bedeutet das frühlingshafte Wetter Hochkonjunktur: Nicht nur an den Kasematten und in den Cafés an den sonnenbeschienenen Straßen laufen hektisch Kellnerinnen und Kellner mit ihren Tabletts voller Kaffeetassen, Eisbechern und Cocktails zwischen den teils voll besetzten Tischen. Für das gut besuchte Eiscafé Luna am Rathausufer war es zwar nicht der erste Tag des Jahres, an dem die Terrasse mit Blick auf den Rhein voll war, dennoch begrüßt man dort das Frühlingswetter ganz besonders. "Im Januar war hier durch das schlechte Wetter leider sehr wenig los", sagt der Angestellte Hasan Özler (39). Sein Chef habe das Café gerade übernommen, wie sich das Geschäft entwickeln werde, könne man erst in einigen Wochen sagen: "Wir hoffen aber, dass es im März richtig losgeht." Dass kalendarisch betrachtet eben doch noch Winter ist, merke man an den Bestellungen der Kunden: "Eis wird gar nicht so viel genommen, eher Kaffee und andere Getränke", sagt Özler.

Quelle: RP