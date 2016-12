später lesen Für Opfer in Berlin Fünf Schweigeminuten auf Düsseldorfer Weihnachtsmarkt Teilen

Auch in Düsseldorf ist man entsetzt über den mutmaßlichen Anschlag in Berlin mit zwölf Toten und 38 Verletzten am Montagabend. Mit fünf Schweigeminuten haben der Oberbürgermeister und die Weihnachtsmarktmacher in Düsseldorf ihre Anteilnahme gezeigt.