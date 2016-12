Düsseldorf-Süd: Für Eiscafés ist auch im Winter Eiszeit

Viele Eismacher setzen sich im Winter in den Süden ab. Doch in einigen Cafés gibt es noch Eis. Von Marie Dawin

Bei eisigen Temperaturen und besinnlicher Stimmung zieht es momentan zahlreiche Besucher auf die Weihnachtsmärkte. Glühwein und Reibekuchen sind in der Adventszeit für viele Gäste ein Muss. Aber bei den Fast-Minustemperaturen denken in dieser kalten Jahreszeit wohl die Wenigsten einen Eisbecher.

Das wissen auch die Eismacher. Viele machen Winterferien oder besuchen die Familien in Norditalien. Das gilt auch für die Eismacher in der Benrather Innenstadt. Drei der fünf Eisdielen sind in die wohlverdiente die Winterpause gegangen.

Nur einer hält durch: Max Baldo, Inhaber des Eiscafé Baldini an der Hauptstraße 10. Er hat sich entschlossen, in diesem Jahr seine Außenterrasse weiter offen zuhalten. Und zwischen Crêpe- und Glühweinstand, bietet er weiter Eis an: "Im Winter läuft der Eisverkauf natürlich nicht so gut. Deshalb biete ich momentan nur zehn gängige Sorten an, die jeden Tag frisch zubereitet werden. Die Kunden bestellen eher Kuchen, Waffeln oder Glühwein."

Doch trotzdem bleibt Baldo, dem auch den Frozen-Yoghurt-Laden an der Hauptstraße 41 gehört, noch bis Anfang Januar im Laden. "Letztes Jahr war das Wetter im Dezember sehr gut. Aber fast kein Eiscafé hatte offen. Deshalb wollte ich diesmal auch während der Winterzeit öffnen. Mit dem Geschäft bin ich momentan zufrieden", sagt er. Wen wundert's, sitzen doch zu Dutzenden die Passanten draußen in der kalten Sonne.

Vom 8. Januar bis zum 12. Februar geht es für ihn dann ebenfalls in die wohlverdienten Ferien: "Ich verbringe die Zeit mit meiner Frau und den Kindern. Ein Wochenende besuchen wir meine Familie, die 70 Kilometer nördlich von Venedig lebt. Den Rest der Zeit bin ich auch zu Hause."

Auch in Garath können Besucher, im Eiscafé Gondola, Fritz-Erler-Straße 20, weiter Eis bestellen. "Ich habe das ganze Jahr geöffnet. Die Gäste freuen sich sehr darüber. Vor allem die Kinder essen im Winter Eis", sagt Inhaber Stefan Worrings.

Auf die kalte Jahreszeit hat er sich gut vorbereitet: "Das Frühstücksangebot habe ich ausgeweitet und auch Waffel gibt es bei mir." Wer also auch im Winter eine Abkühlung braucht, ist bei Stefan Worrings und Max Baldo genau richtig.

