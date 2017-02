Düsseldorf: Ganz viele gute Geschichten aus Garath

Bei der Mobilen Redaktion berichteten die Garather, was ihren Stadtteil lebenswert macht: Grün, Zusammenhalt und die Freizeitstätte. Von Christian Herrendorf und Birgit Wanninger

Marga Schmitt hat extra Fotos mitgebracht. "So schön ist es hier", sagt sie. Auf den Fotos ist ein wunderschöner Garten zu sehen, dahinter tolle Bäume, auch auf den Winteraufnahmen ist der Ausblick höchst idyllisch. Ingrid Werres konnte dazu eine Geschichte mit Happy End erzählen. "Als ich vor 52 Jahren nach Garath kam, mochte ich unsere Wohnung sehr, habe aber auch Tränen geweint, weil die Bäume noch so klein waren und ich dachte, ich würde nicht mehr erleben, wie sie in voller Pracht aussehen. Heute kann ich mich darüber köstlich amüsieren, denn die Bäume sehen toll aus."

So wie Marga Schmitt und Ingrid Werres erzählten gestern bei der Mobilen Redaktion viele Garather, was sie an ihrem Stadtteil mögen, wen sie hier kennengelernt haben und was sie hier besonderes erlebt hatten. Die RP hatte zu einer Mobilen Redaktion mit dem Titel "Garath, wir müssen reden" eingeladen, weil in der Vergangenheit einige Geschichten unserer Redaktion kritisiert worden waren, da der Eindruck von Garath eher grau war, da sich die Bürger mit klischeehaftem Blick betrachtet fühlten. Deshalb ging es gestern voll und ganz um die schönen Momente und Orte.

So wie bei Gisela Hansen, die sich zu den Aborigines (Ureinwohnern) von Garath zählt. "Meine Kinder haben erst hier gelernt, Kind zu sein." Bevor die Familie vor 48 Jahren in den Süden zog, lebte sie in Unterrath. Aber erst in Garath konnten die Kinder richtig Roller fahren, im Matsch spielen und auf Bäume klettern. "Wir haben hier eine Heimat gefunden, in der wir mit dem Garather SV unseren Verein haben und in der wir seit 30 Jahren unser Siedlungsfest feiern."

Ähnliches hat auch Christel Luberichs erlebt. Als das "Bilker Mädchen" seinen heutigen Mann Helmut kennenlernte, fragte es, wo er herkomme. Er antwortete: "Aus Garath", und sie erwiderte "Oh Gott." Heute hat Luberichs eine andere Meinung. "Ich sitze auf der Terrasse und bin im Grünen."

Hannelore Cermak berichtete von den traditionellen Waldwiesenfesten. Die Bollerwagen mit Essen und Bierchen beladen zogen sie los. "Es wurde dann natürlich spät, wenn wir die Heimreise antraten. Die Fässer konnten wir im Dunkeln nicht mehr mitnehmen und haben sie deshalb im Wald zurückgelassen. Die waren am nächsten Tag wirklich noch da. Wo gibt es so etwas noch?"

Die Feste, der Zusammenhalt, der Wochenmarkt, die Natur - die Garather nannten viele Gründe für ihre Freude an ihrem Stadtteil. Hanna Pikl schwärmte vom wunderschönen Garather Schloss-Marathon, Evelyn Hartmann vom Tanzen, Friedrich und Dorothee Vöttiner von ihrem Ausblick. "Vom Balkon gucken wir direkt ins Grüne. Ich weiß gar nicht, warum es Urdenbacher Kämpe heißt. Es sollte Garather Kämpe heißen", sagte Dorothee Vöttiner, die vor 46 Jahren in den Stadtteil kam.

"Wer hier einsam ist, ist selber schuld", sagte Ursula Fiedler, die mit ihrem Mann Gerhard seit 50 Jahren in Garath lebt. Es sei der Zusammenhalt, die Verbundenheit, der sei einzigartig. "Früher haben wir uns als junge Familien über die Kinder kennengelernt", sagte sie. Heute gebe es umfangreiche Angebote bei den Vereinen, beim Netzwerk und bei den Pfarreien. Gerhard Fiedler lobt das Einkaufszentrum und betont: "Nirgendwo kann man so günstig wohnen. Dem stimmte auch Hans-Jochem Witzke, Garather und Vorsitzender des Düsseldorfer Mietervereins, zu. "Die Wohnungsgesellschaften investieren, weil sie an den Standort glauben." Als vorbildliches Beispiel nennt er die Rheinwohnungsbau, die die preisgekrönte Solarsiedlung bauen ließ. Schließlich spielt die Freizeitstätte eine große Rolle. "Die ist ein Hit. Das Café ist toll, da ist alles drin, sogar eine Bibliothek", schwärmte Uwe Bresztowsky.

Zum Abschluss war ein Satz sehr häufig bei der Mobilen Redaktion zu hören. "Bis morgen", sagten viele der Besucher zu einander.

Quelle: RP