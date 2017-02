Düsseldorf: Ganz vorne

Zum ersten Mal wurden die Plätze im Rosenmontagszug ausgelost - die Schlossturmgarde darf an der Spitze laufen. Von Alessa Brings

Düsseldorf hatte dieses Jahr für die fünfte Jahreszeit eine neue Idee. Das erste Mal wurde die Reihenfolge der Wagen im Rosenmontagszug ausgelost. Venetia Alina war die Glücksbotin, die nacheinander die Namen der Karnevalsgesellschaften zog und so die Reihenfolge festlegte.

Ganz vorne, direkt hinter der Düsseldorfer Bürgerwehr darf dieses Jahr die Düsseldorfer Schlossturmgarde 1993 e.V. laufen. Präsident Horst Nothen sieht den ersten Platz allerdings nicht als großes Los. "Das Problem ist, dass am Anfang des Zuges noch keine richtige Stimmung herrscht", bedauert er. Die Jecken fänden die Auslosung daher nicht so toll.

Nothen bevorzugt das mittlere Drittel des Zuges. "Beim Prinzenpaar ist die Stimmung immer am besten." Verderben lassen möchte sich die Schlossturmgarde aber nichts. "Wir haben einfach unsere gewohnt gute Laune", sagt der Präsident. Das Prinzip der Auslosung wird von ihm befürwortet. Es sei fair, sagt er und erklärt eine Ausnahmeregelung: "Wenn eine Karnevalsgesellschaft, die beim Zug mitläuft, Jubiläum feiert, darf sie sich aussuchen, in welchem Drittel sie laufen will. In dem Jahr danach fällt sie jedoch automatisch in ihre eigentliche Gruppe zurück." Drei Gruppen gibt es: das erste, das zweite und das letzte Drittel.

Leider wurde die Schlossturmgarde 1993 gegründet, das Jubiläum liegt vier Jahre zurück. Bis sich die Garde ihre Wunschgruppe aussuchen darf, dauert es also noch was.

