Angelika Kraft-Dlangamandla: "Garath ist weltoffen und bunt"

Die Linken-Politikerin Angelika Kraft-Dlangamandla warnt nach Brandstiftung im Hotel Achteck in Düsseldorf-Garath vor voreiligen Schlüssen.

Für den heutigen Mittwoch hat eine Antifa-Gruppe zur Demo vorm Hotel Achteck aufgerufen. Werden Sie daran teilnehmen?

Angelika Kraft-Dlangamandla Die Gruppe hat die Kundgebung abgesagt, weil einige Mitglieder der Initiative "Garath tolerant und weltoffen", darunter ich, erklärt haben, dass wir das derzeit nicht richtig finden und nicht daran teilnehmen, solange nicht klar ist, wer den Brand gelegt hat. Im Übrigen hat unsere Initiative am Samstag wie jeden Monat eine Aktion gegen Rechts, gegen Rassismus direkt vor dem Hotel gemacht. Damit haben wir unsere Position ja schon klar gemacht.

Die Polizei hat zu den Ermittlungen ja auch deshalb den Staatsschutz hinzugezogen, weil es in Garath eine recht aktive rechtsextreme Szene gibt, mit der Sie ja auch schon persönliche Zusammenstöße hatten. Wie erleben Sie diese Szene?

Kraft-Dlangamandla Es ist richtig, dass auch in diese Richtung ermittelt wird. Ich habe Anfang des Jahres eine Anzeige gemacht, da ich persönlich bedroht wurde. Die rechte Szene war sehr lange ständig in Garath präsent, es gab und gibt bestimmte Orte, so sie sich gerne aufhält. U.a. auch in der Nähe meiner Wohnung. Sie waren aggressiv, hörten extrem laute eindeutige Nazimusik, schrien Parolen wie "Wir kriegen Euch alle" oder "Sieg Heil" und pöbelten Menschen an. Familien mit Kindern hatten Angst, zum Spielplatz zu gehen, der in der Nähe eines ihrer Treffpunkte liegt. Ich denke mal, dass die regelmäßigen Aktionen unserer Initiative Erfolge zeigen. Wir erleben da viel Sympathie von den Garathern.

FOTO: Patrick Sch�ller

Nach dem Überfall auf das linke Bündnis "Garath stellt sich quer" hat die Polizei angekündigt, ihre Präsenz im Stadtteil zu erhöhen. Ist das passiert?

Kraft-Dlangamandla Es gab schon zeitweise eine erhöhte Präsenz der Polizei mit Ausweiskontrollen. Allerdings nicht täglich.

Die Aktivitäten insbesondere der Republikaner haben Garath den Ruf als rechtsextreme Hochburg eingetragen. Wie geht die Mehrheit im Stadtteil damit um?

Kraft-Dlangamandla So viele Aktivitäten sind es ja gar nicht. In der Bezirksvertretung bekommt der Republikaner kaum den Mund auf. Und wenn, dann kommen nur rassistische Äußerungen. Die Teilnehmer bei den Demonstrationen wurden zuletzt auch immer weniger. Selbst ihre eigenen Anhänger kamen nicht mehr. Schön war, dass bei der letzten Aktion im November die wenigen Republikaner ihren geplanten Info-Stand verschieben mussten, weil unsere Initiative mit vielen Aktiven den Platz beanspruchte. Allerdings werden die Republikaner ja in Garath gewählt. Aber die Mehrheit der Menschen in Garath ist bunt und weltoffen. Und unsere Initiative, die von unterschiedlichen Garather Menschen aus Parteien, Vereinen, Kirchen, Flüchtlingshelferinnen usw. gegründet wurde, steuert dagegen. Und das wird auch so bleiben. (sg)

Quelle: RP