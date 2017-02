Düsseldorf-Süd: Garather Not-Elf will alles geben

In der Kreisliga A treffen alle drei Süd-Teams auf starke Gegner. Von Helmut Senf

In der Kreisliga A steht Tabellenführer SG Benrath-Hassels vor einer Bewährungsprobe. Mit der Reserve von Ratingen 04/19 stellt sich ein um Oberliga-Akteure aus der ersten Mannschaft verstärkter Gast in Hassels vor. Der Garather SV kann gegen TuS Gerresheim nur eine Not-Elf aufbieten. Der TSV Urdenbach hat sich beim ambitionierten SV Hösel zu behaupten. Ein Unentschieden ist das Ziel. Alle drei Begegnungen sind am Sonntag um 15 Uhr. Garather SV - TuS Gerresheim (Koblenzer Straße) "Wir werden jetzt nicht auseinanderbrechen", verspricht Trainer Mike Kütbach mit Blick auf die 1:7-Schlappe gegen den DSV. Zwar sei die Mannschaft verunsichert angesichts der vereinsinternen Querelen und der ungewissen sportlichen Zukunft nach Saisonende. Kütbach: "Die Enttäuschung ist groß." Dennoch werde die Mannschaft alles geben, um den zu Saisonbeginn errungenen Aufstiegserfolg nicht zu verspielen.

Die Niederlagen zum Rückrundenauftakt führt der GSV-Coach auf die Personallage zurück. Auch gegen Gerresheim fehlen zehn Stammkräfte. Carlos Schumann, Denis Haas und Marcel Uhlendorf (Rotsperren) sowie Patrick Thiel und Daniel Haak (Gelbsperren) müssen ebenso pausieren wie verletzungsbedingt André Zigahn (Bänderriss), Dennis Ruiz Quintanilla (gebrochener Zeh), Julian Fein (Verdacht auf Meniskusanriss), André Wingartz (Prellung) und Steffen Stege (Fersensporn). Für die Abwehr konnte Michael Wachsmann reaktiviert werden. Zwei Akteure aus der GSV-Reserve sollen den Kader komplettieren. "Wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren", fordert Kütbach. "Wir benötigen zum Klassenerhalt wohl noch zwölf Punkte. Die werden wir auch holen." SG Benrath-Hassels - Ratingen 04/19 II (Am Wald) Kapitän Dennis Kronenberg (Gelbsperre abgesessen) ist wieder an Bord. Allerdings steht hinter dem Einsatz von Tim Würde, Niklas Leven und Rachid Mohya ein Fragezeichen. In der Zentrale könnten Patrick Trautner oder Alessio Cucci neben Melton Serville das Sechser-Duo bilden. Im Angriff ist mit Necati Ergül und Tobias Böhm zu rechnen. Marco Schulte fehlte beim Training berufsbedingt. SV Hösel - TSV Urdenbach (Sportplatz Hösel, Neuhaus) Beim Tabellennachbarn SV Hösel steht der TSV vor einer anspruchsvollen Aufgabe. "Hösel will in der Tabelle unbedingt weiter nach oben klettern", weiß Gäste-Trainer Frank Kober. Auf Abwehrakteur Leonard Matthes (Skiurlaub) müssen die Urdenbacher verzichten. Nils Hahn könnte - wie schon in der Partie gegen Schwarz-Weiß - in der Viererkette aushelfen. In der Offensive fehlt Fahd Afoda (Klassenfahrt). Kevin Heldt, der zuletzt gegen Lintorf in der Schlussphase eingewechselt wurde und prompt das Siegtor erzielte, könnte in die Anfangsformation rücken. Allerdings fühlt sich Heldt in der Jokerrolle äußerst wohl.

"Unser Ziel ist es, in Hösel nicht zu verlieren", betont Kober mit Blick auf eine knapp bestückte Ersatzbank. Verstärkung aus der A-Jugend ist nicht möglich, weil das Nachwuchsteam am Sonntag als Tabellenführer in der Leistungsklasse bei Turu im Einsatz ist.

