Düsseldorf-Süd: Garather SV geht gegen den DSV 1:7 unter

Beim Tabellenletzten baut die SG Benrath-Hassels mit einem Sieg die Tabellenführung weiter aus.

In der Kreisliga A konnte die SG Benrath Hassels ihre Tabellenspitze behaupten, während der Aufsteiger GSV eine schmerzliche Heimniederlage hinnehmen musste.

Garather SV - DSV 1:7 (1:3) Eine deftige Heimschlappe kassierte der GSV gegen den Tabellendritten. Schon früh geriet das Team von Trainer Mike Kütbach in Rückstand (3.). Torschütze Andreas Sabelfeld erhöhte wenig später (22.), ehe Daniel Haak der Anschluss glückte, wobei der Kapitän das Leder nach Eckstoß von Wladimir Durdowski aus fünf Metern einköpfen konnte (31.). Noch vor dem Seitenwechsel stellte Tobias See den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Claudio Gangi (54.), Sabelfeld (61., 66.) sowie Kejdi Skendo (88. Strafstoß) schraubten das Resultat in die Höhe. Der ersatzgeschwächte Aufsteiger musste kurzfristig noch auf Andre Wingartz verzichten, der sich beim Aufwärmen verletzt hatte. "Am Ende fehlte die Gegenwehr", räumte Kütbach enttäuscht ein. Neben Patrick Thiel (fünfte Gelbe Karte) verlängern Julian Fein und Sebastian Topuz, die beide diese Begegnung verletzungsbedingt nicht beenden konnten, die Ausfallliste.

TV Angermund - SG Benrath-Hassels 1:2 (0:1) "Es war das erwartet schwere Spiel", resümierte SG-Coach Andreas Kober nach dem Schlusspfiff. Gegen den Tabellenletzten tat sich der Erstplatzierte über weite Strecken schwer. Neben Kapitän Dennis Kronenberg (Gelbsperre) standen Niklas Leven (Zerrung) und Rachid Mohya (Leistenprobleme) nicht zur Verfügung. Per Elfmeter markierte Sascha Hofrath, der im TV-Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht worden war, die Gäste-Führung (59.). Sasho Martinovski nutzte einen Patzer von Keeper Thorsten Pyka zum Ausgleich (63.). Nach Flanke von Tobias Böhm gelang Sascha Hermanns mit einer Volleyabnahme aber noch der verdiente Siegtreffer (70.). "Angermund hat die Räume geschickt eng gemacht", zollte Kober dem Gegner Lob. Hofrath war bei zwei Standards einem weiteren Treffer nahe (40. und 52.). Für Leven überzeugte Alessio Cucci auf der Sechserposition. Roland Motak vertrat Kronenberg in der Innenverteidigung. "Nach vorn fehlte uns heute der Spielwitz", übte Kober Kritik. Kingsley Annointing, der seine fünfte Gelbe Karte sah, fehlt im Heimspiel gegen Verfolger Ratingen 04/19.

(hel)