Düsseldorf: Gea startet Rückkauf der eigenen Aktien

2017-02-06T20:12+0100 2017-02-07T00:00+0100

Der Düsseldorfer Maschinen- und Anlagenbauer Gea Group hat gestern Abend nach Börsenschluss bekanntgegeben, eigene Aktien an der Börse zurückkaufen zu wollen. Der Vorstand des M-Dax-Konzernes hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, dass die Gesellschaft im Zeitraum vom 1. März dieses Jahres bis zum 28. Februar 2018 eigene Aktien in einem Gesamtwert von bis zu 450 Millionen Euro über die Börse erwerben will. Auf Grundlage des gestrigen Aktienkurses (38,16 Euro Xetra-Schlusskurs) entspräche dies bis zu 11,8 Millionen Aktien oder 6,13 Prozent des eingetragenen Grundkapitals der Aktiengesellschaft.

