Düsseldorf-Süd: Gemeinden suchen noch Sternsinger

Nach Weihnachten sammeln die Kinder der katholischen Kirchengemeinden wieder für Menschen in der Dritten Welt. Jeder, der spontan noch mitmachen will, ist willkommen. Von Marie Dawin

Diesmal stehen die Turkana, ein ostafrikanisches Nomadenvolk, besonders im Blickpunkt. "Gemeinsam für Gottes Schöpfung- in Kenia und weltweit" lautet das deutschlandweite Motto der Sternsinger-Aktion 2017. Auch im Düsseldorfer Süden werden wieder zahlreiche Gruppen von Kindern von Haus zu Haus ziehen und Spenden für die Kinder aus der Dritten Welt sammeln.

Nach den bisherigen Anmeldezahlen sind die katholischen Pfarrgemeinden mehrheitlich guten Mutes, wie in den Vorjahren wieder viele Spenden zusammenzubekommen. Trotzdem sind weitere Sternsinger überall herzlich willkommen. Auch über freiwillige jugendliche oder erwachsene Begleiter freuen sich die Pfarrgemeinden.

Bei der katholischen Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen läuft es bisher gut. Besonders in Wersten haben sich bereits viele Freiwillige gemeldet, die als Sternsinger von Haus zu Haus ziehen wollen. "Wir bekommen viel Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und den Messdienern", sagt Pater George Njonge. Doch trotz der vielen Anmeldungen lädt er jeden, der mitmachen will, herzlich dazu ein. Besonderer Höhepunkt in diesem Jahr ist die Aussendungsfeier, am kommenden Freitag, 30. Dezember, im Kölner Dom. Von Freitag, 6. Januar, bis Sonntag, 8. Januar, ziehen die Kinder dann von Haus zu Haus.

Wer sich noch als Sternsinger oder Helfer in Wersten anmelden möchte, kann sich an das Pfarrbüro unter der Nummer 763105 wenden. Zusätzlich liegen in den Kirchen Listen aus. Zudem ist eine Anmeldung über die Internetseite "meinegemein.de" möglich. Hier gibt es auch Formulare für die Gemeinden Itter, Himmelgeist und Holthausen. Anmeldeschluss ist, je nach Stadtteil, zwischen dem 31. Dezember und 3. Januar. Wer in einer der fünf Gemeinden besucht werden will, kann sich in die in den Kirchen ausliegenden Anmeldebögen eintragen. Gerade in Holthausen ist die Suche nach weiteren freiwilligen Helfern - Kinder und Jugendliche - groß. "Wir suchen noch. Wir haben auch Werbung an den Schulen gemacht und würden uns freuen, wenn die Teilnehmerzahl noch wächst", sagt Kaplan Markus Söhnlein.

Auch die katholische Gemeinde in Garath/Hellerhof sucht weiter Sternsinger. Im vergangenen Jahr sammelten die Kinder dort insgesamt rund 6000 Euro, und auch in diesem Jahr ist man guten Mutes, dass die Summe erreicht wird. "Die Kinder versuchen immer, den Betrag vom Vorjahr zu knacken. Das macht ihnen viel Spaß", sagt Gemeindereferentin Joana Drießen.

Am Freitag, 6. Januar, findet das Vortreffen statt, bei dem die Gewänder anprobiert werden und ein Film über das Spendenland gezeigt wird. Den Tag darauf ziehen die Kinder dann von Haus zu Haus. "Wir besuchen die Haushalte, die sich in die Listen eingetragen haben. Manchmal fragen Leute spontan, ob wir auch für sie singen, da sagen wir dann nicht Nein", erzählt Joana Drießen. Anmeldezettel liegen in den Kirchen aus. Weitere Auskünfte gibt es bei der Pfarrgemeinde, Telefonnummer 701777.

In Benrath singen und sammeln Caspar, Melchior und Balthasar am Freitag, 6., Samstag 7., und Sonntag, 8. Januar. Interessierte oder Haushalte, die von den Sternsingern besucht werden wollen, können sich auch hier in eine Liste eintragen, oder im Pfarrbüro der Gemeinde St. Cäcilia, Telefonnummer 719393, anrufen.

Bei der Kirchengemeinde St. Antonius und Elisabeth in Hassels machen sich die Sternsinger am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Januar, auf den Weg. Im vergangenen Jahr sammelten die Kinder in Hassels und Reisholz 4700 Euro. Wer mitmachen möchte, kann sich auf der Internetseite www.antoniuselisabeth.de einen Anmeldezettel runterladen oder im Pfarrbüro unter der 741952 anrufen. Die Vorbesprechungen finden ab Dienstag, 3. Januar, statt.

Quelle: RP