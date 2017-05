später lesen Name und Nachricht Gerhard Vowe ... und die Politik im Netz FOTO: Christoph Rau FOTO: Christoph Rau 2017-05-02T20:17+0200 2017-05-03T00:00+0200

Wie groß ist die Macht des Internets? Verändern die sozialen Netzwerke die Politik, beeinflussen Twitter & Co. Wahlentscheidungen? Diese Fragen erforscht seit langem Gerhard Vowe, Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaften an der Uni. Morgen Abend (19 Uhr), zehn Tage vor der Landtagswahl in NRW, stellt er seine Ergebnisse in einem öffentlichen Vortrag im Haus der Universität am Schadowplatz vor.