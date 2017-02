Düsseldorf: Gericht spricht Mann der Beleidigung einer Linken-Ratsfrau frei

Als "Bratze" habe ein Mann sie bei einem Spaziergang beschimpft, hatte Linken-Ratsfrau Angelika Kraft-Dlangamandla angegeben. Sie hatte sich bedroht gefühlt. Das Gericht hob die Geldstrafe jedoch auf. Von Wulf Kannegießer

Bei einem Abendspaziergang mit Hund in Garath als "Bratze" beschimpft zu werden, wollte Linken-Politikerin Angelika Kraft-Dlangamandla (67) nicht hinnehmen. Nach ihrer Anzeige wegen Beleidigung hatte das Amtsgericht schriftlich gegen einen 40-Jährigen mit tätowierter Glatze 900 Euro Strafe verhängt. Als der Mann dagegen aber Protest einlegte, die Beschimpfung bestritt und vors Amtsgericht zog, kam er mit Freispruch davon. Das Ratsmitglied aus der Fraktion Die Linke konnte keine Zeugen für ihre Version benennen, der Angeklagte hatte dagegen zwei, die seine Version bestätigten.

FOTO: nn

FOTO: nn

Mit 67 Jahren, so gab die Ratspolitikerin an, habe sie immer gedacht, sie sei "eine alte Frau, der nichts passieren könne". Das habe sich im Oktober 2015 nahe der Peter-Behrens-Straße abrupt geändert. Beim Gassigehen mit ihrem Hund habe sie bemerkt, dass sich auf einem Fußweg so viele Menschen versammelt hatten, dass kaum noch ein Durchkommen möglich gewesen sei. Als ihr eine Frau entgegenkam, sich darüber beklagte, sei Kraft-Dlangamandla vorangeschritten, habe von den Versammelten gefordert, "eine Gasse zum Durchgehen freizuhalten". Doch dann habe sich der optisch markante Angeklagte vor ihr aufgebaut und sie eine "Bratze" genannt, die sich nicht einmischen solle. "In dem Moment hatte ich panische Angst", so die 67-Jährige gestern.

Fortan habe sie sich abends nicht mehr ohne Begleitung vor die Tür getraut. Der Angeklagte bestritt jedoch, die Ratspolitikerin jemals abwertend tituliert zu haben. Er habe nur darauf hingewiesen, für Fußgänger sei "genug Platz", sie solle sich nicht einmischen und weitergehen. Zwei Zeugen, die damals zu jener Menschenmasse gehört hatten, bestätigten die Version des Angeklagten. Angesichts der Beweislage, bei der jetzt Aussage gegen Aussage stand, entschied die Richterin zugunsten des Angeklagten und sprach ihn frei. Das Thema Geldstrafe ist damit vomTisch.

Quelle: RP