Joseph-Beuys-Gesamtschule in Düsseldorf: Gesamtschüler lassen sich zu Sanitätern ausbilden

Joseph-Beuys-Gesamtschule in Düsseldorf

Es gibt sie noch: Jugendliche, die sich ehrenamtlich für ihre Mitschüler engagieren. An der Joseph-Beuys-Gesamtschule in Oberbilk haben jetzt 13 Schulsanitäter ihren Dienst aufgenommen. Von Falk Janning

Sie helfen, wenn sie gebraucht werden - bei Kreislaufkollaps, Prellung oder Schürfwunde. "Ich wollte das Gefühl haben, dass ich im Ernstfall helfen kann und nicht völlig hilflos bin, wenn sich jemand verletzt oder einen epileptischen Anfall hat", sagt die 16-jährige Elvina aus der neunten Klasse. "Ich habe eine Mitschülerin, die Epileptikerin ist. Jetzt weiß ich was im Fall der Fälle tun muss und fühle mich viel sicherer."

Elvina und ihre zwölf Mitschüler aus den achten, neunten und zehnten Klassen haben bei der Johanniter Unfallhilfe eine umfangreiche Ausbildung absolviert, die auch ein Wochenende umfasste. Zum Abschluss bestanden sie ihre theoretischen und praktischen Prüfungen in Erster Hilfe. Nun bekamen sie während einer Feierstunde ihre Urkunden und Uniformen sowie einen Erste-Hilfe-Koffer mit Verbandsmaterial und Blutdruckmessgerät überreicht. Schuldirektorin Regine Brochhausen-Klein freut sich das Engagement der Schüler. Bei Unfällen in der Pause, Verletzungen im Sportunterricht, Krankheiten und Unwohlsein seien bislang die Lehrer gefragt gewesen, nun könne das der gut ausgebildete Schulsanitätsdienst übernehmen.

"Wir haben viel gelernt und verfügen über nun über eine Menge Wissen und viel Sicherheit im Umgang mit Verletzten", sagt Elvira. Während der Schulung mussten sie ihr theoretisches und praktisches Wissen anwenden und Alltagsaufgaben lösen. Sie versorgten eine stark blutende Kopfplatzwunde, wie sie auf dem Pausenhof durchaus einmal vorkommen kann. Sie behandelten eine Verbrennung, brachten Ohnmächtige und Verletzte in die stabile Seitenlage, ehe sie Puls und Atmung kontrollierten. An einer Übungspuppe übten sie die Wiederbelebung per Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzdruckmassage.

Quelle: RP