Düsseldorf: Gipfeltreffen der rheinischen Karnevals-Eliten

Mehr als ein Dutzend Tollitäten, Prinzenpaare aus Düsseldorf und dem gesamten Rheinland waren zu Gast bei der RP in Heerdt. Von J. Brabeck T. Breitkopf, M. Ingel, B. Pavetic U.-J. Ruhnau, C. Herrendorf, A. Bretz und A. Krebs (Fotos)

So viele Prinzen und Prinzessinnen hat es in einem Raum Düsseldorfs wohl noch nicht gegeben. Zum Prinzenempfang der Rheinischen Post waren nicht nur Düsseldorfer, sondern Tollitäten aus dem ganzen Rheinland gekommen. Den Auftakt machten Prinz Christian III. und seine Venetia Alina. Einige Besucher wunderten sich, dass die sonst so stressig getakteten Tollitäten mehrere Stunden für den Empfang Zeit hatten. In Wahrheit war ein Termin im Kindergarten ausgefallen, und Alina und Christian hatten spontan beschlossen, einfach wieder zur RP zurückzukommen und sich mit Schnitzel zu stärken.

Prinz Rüdiger I. aus Unterbach hörte man deutlich an, dass die Session schon etwas länger dauert. "Ich habe meine Stimme irgendwo am Samstagabend in der Nähe von Erkrath verloren", teilte er mit. Seiner Prinzessin Alex I. kam das durchaus gelegen: "Da komme ich auch endlich mal zu Wort", sagte sie lachend und erklärte dezidiert, welche Bedeutung die einzelnen Symbole auf dem Orden der Unterbacher Narren haben: "Der Schornstein steht für Rüdigers Arbeit als Bauingenieur von Industrie-Schloten, der Baum für meine Tätigkeit als Gärtnerin. Hinzu kommen unsere Hobbys Basketball bei Rüdiger und Trampolinspringen bei mir." Alles zusammen spiegelte auch perfekt das Motto der Narren in der Eselsstadt wider: "Hoch hinaus mit viel Applaus!"

Die CC-Spitze aus Michael Laumen und Stefan Kleinehr steckte beim RP-Empfang gleich die Köpfe zusammen. Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann berichtete über das nächste zu regelnde Problem. Diesmal ging's aber nicht um Lkw-Sperren, sondern die 30 Bagagewagen, in denen der Kamelle-Nachschub im Rosenmontagszug transportiert wird. Die nagelneuen Sprinter stellt das Mercedes-Werk alljährlich zur Verfügung, die Fahrzeuge durften eigentlich immer "einfach so" im Zoch mitrollen. Jetzt aber schlägt der heilige Bürokratius zu: Jetzt müssen die Fahrzeuge mit einer Ein-Tages-Zulassung angemeldet werden.

