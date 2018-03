"Germany's next Topmodel"

Im Frühjahr kürt Heidi Klum in ihrer Casting-Show "Germany's next Topmodel" die Siegerin. Die Show findet im Düsseldorfer ISS-Dome statt.

Das Düsseldorfer Finale soll im Mai steigen. Im Vorjahr hatte die Show in der Arena Oberhausen stattgefunden. Zuvor waren die Models jahrelang in der Lanxess-Arena in Köln zu Gast.

Der ISS-Dome ist mit maximal 14.282 Plätzen Düsseldorfs größte Veranstaltungshalle. Größer ist nur die Esprit-Arena, deren Dach verschließbar ist.

(sef)