Düsseldorf: Görres-Gymnasium verdoppelt Anmeldezahlen

Zum anderen haben die damals stark ins Hintertreffen geratenen Hauptschulen kräftig aufgeholt. So verfügt die Gemeinschaftshauptschule an der Benrather Melanchthonstraße nun über 24 statt sechs Anmeldungen. "Ich gehe davon aus, dass jeder der sieben Düsseldorfer Standorte mit wenigstens einer Klasse an den Start gehen kann", sagt Schuldezernent Burkhard Hintzsche. Als wahrscheinlich gilt auch, dass das Görres-Gymnasium, das Latein ab Klasse 5 unterrichtet, mit mehr Eingangsklassen an den Start gehen wird als bislang geplant.

Die gute Nachricht aus Sicht der Stadt: Jedes Kind, das ein Gymnasium besuchen will, hat auch einen Platz in dieser Schulform erhalten. Freilich nicht immer am gewünschten Standort. Viel Aufregung hatte es beispielsweise in Gerresheim gegeben, wo einige Viertklässler weder im Gymnasium Am Poth noch am Marie-Curie-Gymnasium untergekommen waren. "Wir konnten im zweiten Schritt bei diesen und anderen abgelehnten Kindern jeweils den Zweitwunsch berücksichtigen. Nochmalige Umberatungen oder Los-Entscheide wird es nicht geben", sagt Hintzsche.

Besonders erfreulich verlief der zweite Anmeldeblock für Düsseldorfs Realschulen. Sie konnten im Vergleich zur ersten Runde noch einmal von 967 auf 1069 künftige Fünftklässler zulegen. "Wir konnten unsere Zahlen - trotz neuem Gymnasium und Gesamtschule - im Vergleich zu den Vorjahren halten und haben gleich mehrere Standorte, an denen es mehr Anmeldungen als Plätze gab", sagt Schulform-Sprecher Sebastian Delißen. Ebenfalls positiv: Erstmals reichen die Plätze an den Gesamtschulen. In der Vergangenheit hatten bis zu 200 Kinder eine Absage erhalten.

Insgesamt werden 4053 Schüler ab August eine weiterführende Schule in Düsseldorf besuchen.

Quelle: RP