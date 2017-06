Tour de France in Düsseldorf: Am Mittwochabend erstrahlt der Rheinkomet wieder

Am Mittwochabend erstrahlt der Rheinkomet wieder

Tour de France in Düsseldorf

In den vergangenen Tagen wurde kräftig geprobt, am Mittwochabend erstrahlt der Rheinkomet anlässlich der Tour de France wieder ganz offiziell. Hier sind die besten Leserfotos von der "Generalprobe".

Von Mittwoch bis Sonntag wird der Komet an jedem Abend sein mehrstündiges Programm zur Tour abspielen. Die Lichtshow, die beim NRW-Tag im vergangenen August ihre Premiere gefeiert hatte, ist diesmal auf das Radrennen eingestellt: Der Komet leuchtet unter anderem in den Farben der Tour-Siegertrikots und in den Farben der Fahnen von Deutschland und Frankreich.

Die "Generalprobe" begann schon in der Nacht zu Montag – und fiel den Düsseldorfern natürlich sofort ins Auge. Das Team um Showproduzent Klaus Gendrung hatte offenbar damit begonnen, die 50 Hochleistungsstrahler einzustellen und zu programmieren.

Wir haben unsere Leser aufgerufen, uns ihre Fotos von den Rheinkomet-Proben zu schicken. Sehen Sie die schönsten Fotos in unserer Bilderstrecke.

