Düsseldorf ist eine Stadt, die für seltsame Phänomene durchaus bekannt ist. Seit Samstagabend gibt es ein weiteres in dieser Reihe: Fans, die anderen Fans beim Zuschauen zuschauen. Möglich gemacht hat diese Szenen die Band Kraftwerk, die im Ehrenhof ein Konzert anlässlich der Tour de France spielte und dort nicht genug Platz für alle Anhänger hatte. Mehr als 1000 Fans hörten das Konzert im Hofgarten, an der Tonhalle oder am Rheinufer.

Die Picknickwiese im Hofgarten hatte am Tag der ersten Tour-Etappe ihren Sinn wegen des anhaltenden Regens weitgehend verfehlt. Am Abend aber gingen Wein und Bier am Getränkestand plötzlich hervorragend. Die Kraftwerk-Fans belegten dort sämtliche Tische, setzten sich auf wasserfeste Decke oder (vorsichtshalber) unter die Bäume im Park. Wer seine Kinder dabei hatte, nahm die Bänke auf dem Spielplatz und ließ den Nachwuchs klettern.

Erstklassiger Sound

Der Sound war erstklassig, die Sicht nicht. Die Bühnenshow ließ sich bestenfalls erahnen, die Strategen, die das Konzert aus dem Gebüsch verfolgten, konnten ein bisschen was von den Leinwänden erkennen.



Und so sah es überall rund um den Ehrenhof aus. An der Inselstraße konnten die Fans draußen die Fans in den hinteren Reihen drinnen anschauen. Von den Treppen der Tonhalle blickten die Zuhörer auf die Rückseite der Bühne und klatschten brav nach jedem Lied. Am Rheinufer standen noch einmal mehrere hundert Musik-Freunde, die tanzend und trinkend den Sonnenuntergang mit Kraftwerk zelebrierten.