Düsseldorf: Französische Polizisten helfen bei der Tour mit

Die Düsseldorfer Polizei erhält rund um den Grand Départ Unterstützung aus dem Nachbarland. Französische Beamte unterstützen immer wieder Städte im Ausland, die Startort der Tour sind.

Nach Informationen unserer Redaktion werden französische Sicherheitskräfte den hiesigen Behörden im Vorfeld mit ihrem Wissen helfen und an den beiden Renntagen (1. und 2. Juli) als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Die französische Polizei hat in den vergangenen Jahren viele Erfahrungen gesammelt, welche Sicherheitsanforderungen mit dem Großereignis verbunden sind, und hilft deshalb auch Städten im Ausland, wenn diese Startort der Tour sind.

Die Kooperation mit Polizeibehörden aus dem Ausland hat in Düsseldorf Tradition. In den ersten Tagen des Weihnachtsmarkts besuchten in den vergangenen Jahren stets Kollegen aus den Niederlanden die Beamten. Bei gemeinsamen Streifen kümmerten sich die Polizisten vor allem um Taschendiebe und klärten die internationalen Marktbesucher über Gefahren auf.

(arl/hdf)